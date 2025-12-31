¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê£³£±Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë£Ð£Ò£É£Ä£Å»þÂå¤«¤éÆüËÜ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¾¾¡Éé¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿¥ß¥ë¥³¡¦¥¯¥í¥³¥Ã¥×¤¬Íè¾ì¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¾Ò²ð¤ò¼õ¤±¡¢Â¿¤¯¤ÎÇï¼ê¤ò½¸¤á¤¿¡££²£°£±£¸Ç¯£±£°·î°ÊÍè¡¢£·Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍèÆü¤À¤È¤¤¤¦¥ß¥ë¥³¡£¡Ö£Ð£Ò£É£Ä£Å¤Î»þÂå¤«¤éÆüËÜ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¡£À¸¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤Þ