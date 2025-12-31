¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤¬¡¢30ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó2025Ç¯ËöÆÃÂç¹æ¡×¡Ê¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£SUZUKA¡Ê24¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÊì¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£KANON¡Ê23¡Ë¤¬¡Ö·ëÀ®¤·¤Æ¤«¤é3¡¢4Ç¯¡¢Âçºå¤Ë¹Ô¤¯»þ¤ÏSUZUKA¤Î¼Â²È¤Ë4¿Í¤ÇÇñ¤Þ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢²ÃÆ£¹À¼¡¡Ê56¡Ë¤¬¡Ö4¿Í¤ÇÇñ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¼Â²È¤Ê¤Î¡©¡×¡£SUZUKA¤Ï¡Ö¿Í¤¬Çñ¤Þ¤ê¤ËÍè¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¤¦¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£²ÃÆ£¤¬Â³¤±¤Æ¡Ö²¿¤Ê¤Î¤½¤ì¡£¤ªÉã¤µ¤ó²¿