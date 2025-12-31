?¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·?¤òÊó¹ð¤·¤è¤¦¤È¡Ä½÷Í¥¤ÎÂ­Î©Íü²Ö(Ä¹ºê¸©½Ð¿È)¤¬X¤Ç¼«¿È¤Î?¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·?¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊó¹ð¡£ÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÅê¹Æ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡ªµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡ª¤³¤ìµ¶Êª¤À¤è¡ª¡ª¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢µ¶¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤ÆÃí°Õ´­µ¯¡£¤½¤Î¸å¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·Èï³²¤òX¤ËÄÌÊó¤·¤è¤¦¤È¼êÂ³¤­¤ò»Ï¤á¤¿¤¬¡Ö¤½¤â¤½¤â¡¢¤Ê¤¼»ä¤Î¤Û¤¦¤¬¤³¤ì¤òÄó½Ð¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¤³¤ì½Ð¤µ¤Ê¤¤¤ÈÊó¹ð¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Î·ù¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦