Ê¡²¬¸©·Ù¹Ô¶¶½ð¤Ï31Æü¡¢¹Ô¶¶»ÔÎ®ËöÉÕ¶á¤ÎÆ»Ï©¾å¤Ç30Æü¸á¸å11»þ40Ê¬¤´¤í¡¢ÄÌ¹ÔÃæ¤Î½÷À­¤¬ÂÎ¤ò¿¨¤é¤ì¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÈÈ¿Í¤Ï40¤«¤é60Âå¤ÎÃËÀ­¤Ç¿ÈÄ¹160¤¯¤é¤¤¡£¾å²¼¿§ÉÔÌÀ¤ÎÄ¹ÂµÄ¹¥º¥Ü¥ó¤òÃåÍÑ¤·¡¢Áö¤Ã¤ÆÆ¨Áö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£