30Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎÀ¯ÉÜ·Ï¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÄ¶¹â³Û¾Þ¶â¤ÎLIV¥´¥ë¥Õ¤¬¡¢2·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ë2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¡¢1»î¹ç¤Î½Ð¾ì¿Í¿ô¤ò3¿ÍÁý¤ä¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµýÇ¯78¡Ä¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê»á¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤ì¤Ç1»î¹ç¤Î½Ð¾ì¼Ô¿ô¤Ï½¾Íè¤Î54¿Í¤«¤é57¿Í¤Ë³ÈÂç¡£4¿Í1ÁÈ¤Î13¥Á¡¼¥à¡Ê52¿Í¡Ë¤Ë¡¢½¾Íè¤Î2ÏÈ¤«¤é¿·¤¿¤Ë3ÏÈ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿5¿Í¤Î¡È¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¡É¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿·¤¿¤Ê3¿Í¤Î¡È¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¡É¤Ï¡¢1·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì