¢¡Âè£±£°£´²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢£²²óÀï¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë£¶¡½£°Åì³¤³Ø±à¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¡Ê£³£±Æü¡¦¥Ë¥Ã¥Ñ¥Ä»°¥ÄÂôµåµ»¾ì¡Ë£²Âç²ñ¤Ö¤ê£±£²ÅÙÌÜ½Ð¾ì¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬¡¢£µÂç²ñ¤Ö¤ê£µÅÙÌÜ½Ð¾ì¤ÎÅì³¤³Ø±à¤ò£¶¡½£°¤Ç²¼¤·¡¢£±·î£²Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë£³²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡££²£µÇ¯ÅÙ¤Î¹â¹»ÁíÂÎ¤ò½éÀ©ÇÆ¤·¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¤ÏÁ°È¾£±£¹Ê¬¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç£Æ£×ÁÒÃæÍª²ï¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ò¤³¤Ü¤ìµå¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¡£Æ±£²£µÊ¬¤Ë¤Ï¡¢£Æ£×Æü¹â¸µ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬±¦Â­¥Ü¥ì¡¼¤ò