¢£3Ç¯Ï¢Â³¤Î¹â²¹·¹¸þ¤Ë2025Ç¯¤Î1Ç¯¤òÄÌ¤·¤¿Ê¿¶Ñµ¤²¹¤Ï¡¢Á°Ç¯¤ËÂ³¤¤¤ÆÊ¿Ç¯¤òÂç¤­¤¯¾å²ó¤ëÃÏÅÀ¤¬Â¿¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£»¥ËÚ¤Ç¤Ï´ÑÂ¬»Ë¾å1°Ì¤Î¹â²¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¡¢ÀçÂæ¡¢Åìµþ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¤Ê¤É¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤â2°Ì¤â¤·¤¯¤Ï3°Ì¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á´¹ñÅª¤Ê¹â²¹·¹¸þ¤Ï¤³¤ì¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î1°Ì¤ª¤è¤Ó2°Ì¤Î¹â²¹µ­Ï¿¤Ï¡¢2023Ç¯¤ª¤è¤Ó2024Ç¯¤Ë½Ð¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â²¹µ­Ï¿¤Î1¡Á3°Ì¤òºÇ¶á3Ç¯´Ö¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬ÆÈÀê¤¹¤ëÃÏÅÀ¤¬Â¿