¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦FRUITS ZIPPER¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØÂè67²óµ±¤¯! ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù(TBS·Ï17:30¡Á22:00)¤Ë½Ð±é¡£Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö¤«¤¬¤ß¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£FRUITS ZIPPER¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¨¡ÈËâË¡¤Î¼öÊ¸¡É¤ò¾§¤¨¤ë°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Êº£Ç¯1·î17Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö¤«¤¬¤ß¡×¤Ï¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¶À±Û¤·¤Ë±Ç¤ë¼«Ê¬¤Ë¤Û¤ó¤Î¾¯¤·ËâË¡¤ò¤«¤±¡¢º£¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¤«¤ï¤¤¤¯¡¢µ±¤±¤ë¼«Ê¬¤Ø¶á¤Å¤³¤¦¤È¤¤¤¦Á°¸þ¤­¤Êµ¤»ý