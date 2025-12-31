Ä»¼è¸©¤Î¶­¹Á¤Ë¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤ë¥¯¥í¥Þ¥°¥í¿å»ºÄ£¤Ï¡¢¼ñÌ£¤ä¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ç¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤òÄà¤ë¡ÖÍ·µù¡×¤ÎµÒ¤é¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢2026Ç¯4·î¤«¤é»öÁ°¤ÎÆÏ¤±½ÐÀ©¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¡£1·î1Æü¤Ë¼õ¤±ÉÕ¤±¤ò³«»Ï¡£¹âµéµû¤Î¥¯¥í¥Þ¥°¥í¤Ï¤¹¤·¥Í¥¿¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢¸·³Ê¤Ê»ñ¸»´ÉÍý¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÏ¤±½Ð¤Ë¤è¤êÍ·µù¤Î¼ÂÂÖ¤òÇÄ°®¤·¡¢´ÉÍý¤Î¼Â¸úÀ­¤ò¹â¤á¤ëÁÀ¤¤¤À¡£¿·À©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢Äà¤êµÒ¤Ïµù¤Ë½Ð¤«¤±¤ëÁ°¤Þ¤Ç¤Ë»áÌ¾¤ä½»½ê¡¢Äà¤ê¤Î¼ïÎà¡¢Á¥¤Î¾ðÊó¤ò¥á¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÇÆÏ¤±