¥¹¥¯¡¼¥È¤Ï¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢Ï©Àþ¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥»¡¼¥ë¤ò¡¢12·î30Æü¸áÁ°11»þ¤«¤é31Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀßÄêÏ©Àþ¤ÈºÇÄãÊÒÆ»±¿ÄÂ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£±¿ÄÂ¤Ïº¸Â¦¤¬¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¡¢±¦Â¦¤Ï¥¹¥¯¡¼¥ÈPlus¡£Ç³Ìý¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¡¦½ôÀÇ¹þ¤ß¡£Åë¾è´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î12Æü¤«¤é5·î30Æü¤Þ¤Ç¡¢Ï©Àþ¤Ë¤è¤êÂÐ¾Ý³°´ü´Ö¤âÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¯¡¼¥È¤Ï¡¢2012Ç¯¤Ë±¿¹Ò¤ò³«»Ï¤·¤¿¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹Ò¶õ¥°¥ë¡¼¥×¤Î³Ê°Â¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡ÊLCC¡Ë¡£12·î¤Ë¤Ï²­Æì/ÆáÇÆ¤Ë¾è¤êÆþ¤ì¤¿