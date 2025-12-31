¼óÅÔ¥Æ¥Ø¥é¥ó¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç±éÀâ¤¹¤ë¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¡á12·î11Æü/Iranian Leader Press Office/Anadolu/Getty Images via CNN Newsource¡ÊCNN¡Ëº£·î¾å½Ü¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¥­¥·¥åÅç¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¤Ç¡¢¤½¤í¤¤¤Î¥·¥ã¥Ä¤È¥ì¥®¥ó¥¹¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿½÷À­¿ôÉ´¿Í¤¬Îó¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÈ±¤Ï¸å¤í¤Ç¤æ¤ë¤¯Â«¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¤¥é¥ó¤ÇÉþÁõµ¬Äê¤òÌµ»ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¹â³Û¤ÎÈ³¶â¤ä¶Øîþ·º¤ò²Ê¤µ¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¥é¥ó¥Ê¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢Âç²ñ¼çºÅ¼Ô¤¬°ãÈ¿¹Ô°Ù¤ò¸«