ÀÄ¿¹¸©ÄÅ·ÚÃÏÊý¤ÎÅß¤ÎÉ÷Êª»í¡Ö¥¹¥È¡¼¥ÖÎó¼Ö¡×¤¬29Æü¤Ë¼ÖÎ¾´Ö¤ÎÏ¢·ë¤¬³°¤ì¤Æ¶ÛµÞÄä»ß¤·¡¢¾èµÒ¤Î³°¹ñ¿ÍÃËÀ­1¿Í¤¬ÏÆÊ¢¤òÂÇËÐ¤¹¤ë¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤¿¤³¤È¤¬31Æü¡¢±¿¹Ô¤¹¤ëÄÅ·ÚÅ´Æ»¡Ê¸Þ½êÀî¸¶»Ô¡Ë¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Æ±¼Ò¤¬¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢4Î¾ÊÔÀ®¤Î²¼¤êÉáÄÌÎó¼Ö¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤ÎµÒ¤¬¾è¤ê¹ß¤ê¤¹¤ë1¡¢2Î¾ÌÜ¤Îµ¤Æ°¼Ö¤¬3¡¢4Î¾ÌÜ¤Î¥¹¥È¡¼¥ÖÎó¼Ö¤ÎµÒ¼Ö¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£29Æü¸á¸å2»þ50Ê¬¤´¤í¡¢ÄÅ·ÚÈÓµÍ±Ø¡Ê¸Þ½êÀî¸¶»Ô¡Ë¤òÈ¯¼ÖÄ¾¸å¡¢2