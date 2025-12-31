31Æü¸áÁ°11»þ¤´¤í¡¢ÂçºåÉÜËçÊý»Ô¤Î½»Âð¤Ç¡Ö±ê¤È±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶á¤¯¤Î½»Ì±¤«¤é119ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÉÜ·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾Æ¤±À×¤«¤éÀ­ÊÌÉÔÌÀ¤Î1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£½»¿Í¤Î¹âÎð½÷À­¤âÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤¤¤¦¡£