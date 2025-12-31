12·î30Æü¡¢Âç°æ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè19²óÅìµþ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Þ¥¤¥ë¡ÊS3¡Ë¤Ë¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë½ÀÆ»²È¤Î°¤Éô»í¤¬Íè¾ì¤·¤¿¡£Ç¯Ëö¤Î¥À¡¼¥È½Å¾Þ¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¡¢É½¾´¼°¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤ä¥ß¥Ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¾ìÆâ¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£°¤Éô¤Ïº£Ç¯¤ÎÅìµþ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¥²¥¹¥È¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÅìµþ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Þ¥¤¥ë¤Ç¤â¥ì¡¼¥¹¸å¤ÎÉ½¾´¼°¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤òÃ´Åö¡£¥ì¡¼¥¹Á°¤Ë¤Ï¥ß¥Ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¡¢Ç¯Ëö¤Î³«ºÅ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸