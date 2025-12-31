３１日、文昌宇宙発射場から打ち上げられる運搬ロケット「長征７号改」。（文昌＝新華社配信／都鑫鑫）【新華社文昌12月31日】中国は31日午前6時40分（日本時間同7時40分）、「実践29号」衛星A、B機を搭載した運搬ロケット「長征7号改」を海南省の文昌宇宙発射場から打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。衛星は主に宇宙目標探査新技術の検証に用いられる。長征シリーズ運搬ロケットの打