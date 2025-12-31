¶µ¼¼¤Ç¸«¤»¤¿?³ØÀ¸»þÂå?¤Ø¤Î»×¤¤¤È¿Ê²½¤Ø¤Î¶Ã¤­½÷Í¥¤ÎÎëÌÚÊÝÆàÈþ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç»£±Æ¤ÇË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Âç³Ø¹½Æâ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÍÍ¡¹¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£ÎëÌÚ¤Ï¡ÖÂç³Ø¹½Æâ¤Ë¤Æ»£±ÆÃæ ¶µ¼¼¤Ã¤ÆÍî¤ÁÃå¤¯¡£¤½¤·¤Æ10Âå¤¬á´¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤·¤«¤·½ÐÀÊÊí¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë´ÉÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¶µ¼¼Æâ¤Ç´ù¤Ë¸þ¤«¤¦»Ñ¤òÈäÏª¡£ ¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤µ¤ì¤¿³ØÆâ´Ä¶­¤Ë¶Ã¤­¤Ä¤Ä¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î³ØÀ¸»þÂå¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»