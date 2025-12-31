Çð¸¶ÎµÆó¤µ¤ó¤¬¥Ê¥Ó¥²ー¥È¤¹¤ë¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ø¤ÎÆ»¡×¡£2025Ç¯12·î24Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Ãæ±û³Ø±¡Âç³Ø¤ÈÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¤ÎÆÃ½¸¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¡¦ÅïÊý°ì³ÚÁª¼ê¡Öº£Ç¯¤ÏÀäÂÐ¥ê¥Ù¥ó¥¸¤¹¤ë¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡×ÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¤ÎÀÖÀ±Î¶Éñ¼ç¾­¤Ë¾®¹¾¸ÍÀî±Û¥Ïー¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¸å¤Ë¸«¤»¤¿ÎÞ¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Ê¤ó¤ÆÀµÄ¾¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡£¥Áー¥à¤ËÀª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÁö¤ê¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿