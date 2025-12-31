Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬¤­¤ç¤¦31Æü¡¢À¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢29¡¢30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÎÆü¤Î½Ð±é¼Ô¤ÎÄ«¿©¤ò¾Ò²ð¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ­¤¬½Ð¤¿Ä«¿©¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÖMrs.GREENAPPLE¡×Âç¿¹¸µµ®¤Ï¡¢¤µ¤Ð¤Î¾È¾Æ¤­¤ÎÄê¿©¡£¼ã°æÞæÅÍ¤Ï¤Á¤ß¤ÄÆþ¤ê¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡¢¤ß¤«¤ó¡¢¥«¥¹¥Æ¥é¡£¤½¤·¤ÆÆ£ß·ÎÃ²Í¤Ï¤ª¤½¤Ð¡Ê¤Í¤®Æþ¤ê¡Ë¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£