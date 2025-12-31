»ÒµÜðô¤¬¤ó¤ÎºÆ¡¹ºÆÈ¯¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Ú2025/12/31¡Û¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤Î¿´¶­¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¤¬¤óÆ®ÉÂ¡Û¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¤µ¤ó2025Ç¯ºÇ¸å¤ÎÆü¤Î½Ð¤ò»£±Æ¡Ö¸µµ¤¶Ì¤¬¥ª¥Ã¥Ï¡¼¡×¸ÅÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ä«¤Ï¡¢ÌÚ¤Î¥¢¡¼¥Á¤ò¤¯¤°¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸µµ¤¶Ì¤¬¥ª¥Ã¥Ï¡¼¡£2025Ç¯ºÇ¸å¤ÎÆü¤Î½Ð¡×¤È¡¢¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Ä«Æü¤¬¾º¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¸µµ¤¶Ì¤µ¤óÌÚ¡¹¤µ¤ó¶õ