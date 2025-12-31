Ãæ¹ñ·³¤¬ÂæÏÑ¼þÊÕ¤Ç·³»ö±é½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï³°¸ò¥ë¡¼¥È¤ÇÃæ¹ñÂ¦¤Ë·üÇ°¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ·³¤¬ÂæÏÑÅç¤ò¼è¤ê°Ï¤à¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç·³»ö±é½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³°Ì³¾Ê¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢ÊóÆ»´±ÃÌÏÃ¤òÈ¯É½¤·¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤«¤éÃæ¹ñÂ¦¤Ë·üÇ°¤òÅÁ¤¨¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢³°Ì³¾Ê¤Î¥¢¥¸¥¢ÂçÍÎ½£¶É»²»ö´±¤¬29Æü¡¢Åìµþ¤Ë¤¢¤ëÃæ¹ñÂç»È´Û¤Î¸ø»È»²»ö´±¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö·³»ö±é½¬¤ÏÂæÏÑ³¤¶®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶ÛÄ¥¤ò¹â¤á¤ë¹Ô°Ù¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿