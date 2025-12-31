¾®³ØÀ¸¤é½½¿ô¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾®ÄÚË¤Âæ»ö¸Î¤Î°ÖÎîÈê¤Ë¶Ì¶ú¤ò¤µ¤µ¤²¤ë°äÂ²¤é¡á£±£±·î£²£¹Æü¡¢¿à»Ò»Ô¾®ÄÚ½ªÀï£²¥«·î¸å¤ËµìÆüËÜ·³¤Î¾®ÄÚÆ¶·¢Ë¤ÂæÀ×¡Ê¸½¿à»Ò»Ô¡Ë¤Ç½½¿ô¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇúÈ¯»ö¸Î¡£¤½¤Î¸½¾ì¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿°ÖÎîÈê¤Ë£±£±·î¡¢µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¯Ç¯£±£µ¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬¿·¤¿¤Ëµ­¤µ¤ì¤¿¡£µ­Ï¿¤¬¾¯¤Ê¤¯Ææ¤ÎÂ¿¤¤»ö¸Î¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç£±£´¿Í¤ÎÌ¾Á°¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¿ÅÚ»Ë²È¤é¤ÎÄ´ºº¤Ç£±£µ¿ÍÌÜ¤ÎÌ¾Á°¤¬Àï¸å£¸£°Ç¯¤Î»þ¤òÄ¶¤¨È½ÌÀ