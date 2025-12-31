Âç¤ß¤½¤«¤Î³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ç¡¢°²ß·ÎµÀ¿¡Ê£³£°¡Ë¤¬¥¸¥ç¥ê¡¼¡Ê£²£¸¡Ë¤Ë²¿¤â¤Ç¤­¤º£²£µÉÃ¤Ç°ìËÜÉé¤±¤·¤¿¡£¥´¥ó¥°¤È¶¦¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤òÂÇ¤Á¤Ê¤¬¤éÁ°¤Ë½Ð¤ë¥¸¥ç¥ê¡¼¤Ë²¼¤¬¤é¤µ¤ì¤¿°²ß·¤Ï¡¢ÁÈ¤ßÉÕ¤«¤ì¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¥°¥é¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Ë°ú¤­¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤³¤«¤éÂ­²¼¤ËÀø¤é¤ì¤ÆÂ­´ØÀá¤òÁÀ¤ï¤ì¤ë¤ÈÂÎ¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ÆÆ¨¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÏÓ¤ò¼è¤é¤ì¤ÆÏÓ½½»ú¤Ë¤Ä