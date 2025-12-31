ÇÐÍ¥¤ÎÂçÌîÂóÏ¯¡Ê£³£·¡Ë¤È½÷Í¥¤Îº´Æ£Îè¡Ê£³£³¡Ë¤¬£³£±Æü¡¢£Ó£Î£Ó¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÂçÌî¤ÏÄ¾É®¤ÎÊ¸½ñ¤òÅê¹Æ¤·¡Ö»ä»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢º´Æ£Îè¤µ¤ó¤È·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£Ê¿ÁÇ¤è¤êÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´»Ù±ç¤ò»ò¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹³§¤µ¤Þ¤Ø¡¢Ç¯Ëö¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÇÐÍ¥À¸³è£±£µÇ¯¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÂóÍ§¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ´Ø·¸¼Ô¤Î³§