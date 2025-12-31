¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼ÃÝÞ¼·Ä¡Ê34¡Ë¤¬31Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âè1»Ò¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£ÃÝÞ¼¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Âç³¢Æü¡¢³§¤µ¤Þ¤¤¤«¤¬¤ª²á¤´¤·¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©º£Æü¤Ï³§¤µ¤Þ¤Ë¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢¡ÖÀèÆü¡¢12·î¤Î±À¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤¤À²¤ì¤¿Æü¤Ë¡¢¸µµ¤¤Ê½÷¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂè1»Ò¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¾®¤µ¤Ê¼ê¤¬¡£¿Í¤µ¤·»Ø¤ò°®¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¡£