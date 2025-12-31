ÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤È¤ï¤º¤«¡£³Æ¹»¤Î´ÆÆÄ¤ò»Ù¤¨¡¢Áª¼ê¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥³¡¼¥Á¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¡£º£²ó¤Ï»³Íü³Ø±¡Âç¡¦ÃÝ¥ÎÆâ²Â¼ù¥³¡¼¥Á¡£Âçºê¸ç»Ë´ÆÆÄ¤ËÍ¶¤ï¤ì»³Íü³Ø±¡Âç¤ÏÌµ±ï¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê»ä¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¼Â¶ÈÃÄ¤ÎÀèÇÚ¤ÎÂçºê¸ç»Ë´ÆÆÄ¤Ç¤·¤¿¡£º£½Õ¤«¤éÃ±¿È¤Ç»³Íü¤Ë°Ü¤ê½»¤ß¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÎÀ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ØÆ³¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¹Í¤¨¤¬Àµ¤·¤¤¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤Ï¼Î¤Æ¡¢