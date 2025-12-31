¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬¸º¾¯·¹¸þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸©¤Ï¥Ä¥­¥Î¥ï¥°¥Þ½ÐË×·ÙÊó¤ò1Æü¤«¤éÃí°ÕÊó¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤¹¡£¿Í¤ÎÀ¸³è·÷¼þÊÕ¤Ç¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢1·î1Æü(ÌÚ)¤«¤é1·î31Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç¥Ä¥­¥Î¥ï¥°¥Þ½ÐË×Ãí°ÕÊó¤òÈ¯Îá¤·¤Þ¤¹¡£¸©¤Ç¤Ï¡¢°ú¤­Â³¤­¥«¥­¤ä¥´¥ß¤Ê¤É¡¢¥¯¥Þ¤Î¿©¤ÙÊª¤Î´ÉÍý¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£