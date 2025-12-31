Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î2²óÀï¤¬31Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¶âÂô³Ø±¡ÂçÉí¡ÊÀÐÀî¡Ë¤È¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¡Ë¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£ÀÐÀî¸©Âç²ñ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤­¡¢2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¤ÎÁª¼ê¸¢½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¶âÂô³Ø±¡ÂçÉí¡£½éÀï¤Ç¤ÏÆü¾Ï³Ø±à¡ÊµÜºê¡Ë¤ò2¡Ý1¤ÇÇË¤ê¡¢Á°²óÂç²ñ¤ËÂ³¤¤¤Æ2²óÀï¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£ÂÐ¤¹¤ë¤Ï¡¢3Ç¯¤Ö¤ê12²óÌÜ¤ÎËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¼¯Åç³Ø±à¡£·Þ¤¨¤¿½éÀï¤Ï¿·ÅÄ¡Ê°¦É²¡Ë¤ò7¡Ý0¤Ç²¼¤·¡¢¸©Àª45Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ØÂç¾¡¤Ç¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á°È¾¤ò