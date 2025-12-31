¥æ¥¿¡¦¥¸¥ã¥º vs ¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹ÆüÉÕ¡§2025Ç¯12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë³«ºÅÃÏ¡§¥Ç¥ë¥¿¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊSalt Lake City¡ËºÇ½ª¥¹¥³¥¢¡§¥æ¥¿¡¦¥¸¥ã¥º 119 - 129 ¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹ NBA¤Î¥æ¥¿¡¦¥¸¥ã¥ºÂÐ¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤¬¥Ç¥ë¥¿¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊSalt Lake City¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥æ¥¿¡¦¥¸¥ã¥º¤¬¥êー¥É¤·38-31¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤ÏÎ¾¥Áー¥àÙÉ¹³¤·