Æ¯¤­¤Ê¤¬¤éÌÜ»Ø¤»¤ë½Ú´Ç¸î»Õ¤ÎÍÜÀ®³Ø¹»¤¬Â¸Â³¤Î´íµ¡¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è°åÎÅ¤ÎÃ´¤¤¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Î¼õ¤±»®¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½Ú´Ç¸î»Õ¡£¤½¤ÎÍÜÀ®³Ø¹»¤Î¤¤¤Þ¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ½Ú´Ç¸î»Õ¤òÌÜ»Ø¤¹¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ーÆ¯¤­¤Ê¤¬¤é»ñ³Ê¼èÆÀ¤Ø ËÌ³¤Æ»°°Àî»Ô¤Ë¤¢¤ë´Ç¸îÀìÌç³Ø¹»¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥ªー¥×¥ó¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡£À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬´Ç¸î»ÕÌò¤òÌ³¤á¡¢¼õ¸³À¸¤¿¤Á¤Ë¼Â½¬¤òÂÎ¸³¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ê»³·Áµ±Èþ¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª