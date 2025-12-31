¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë²Ú»ú¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÏ¢¹çÁáÊó¤Ï28Æü¡¢ÆüËÜ¤Î2025Ç¯¤Î½ÐÀ¸¿ô¤¬67Ëü¿Í³ä¤ì¤Î¸ø»»¤Ç¡¢Åý·×¤Î¤¢¤ë1899Ç¯°Ê¹ß¡¢ºÇ¾¯¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤¹¤ë±Ñ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Îµ­»ö¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£µ­»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢25Ç¯¤ÎÆüËÜ¤Î½ÐÀ¸¿ô¤ÏÀ¯ÉÜ¤ÎºÇ¤âÈá´ÑÅª¤ÊÍ½Â¬¤µ¤¨¤â²¼²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¿Í¸ý¤¬µÞÂ®¤Ë¸º¾¯¤¹¤ëÃæ¤Ç·ÐºÑÀ®Ä¹¤È°ÜÌ±À©¸Â¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤í¤¦¤È¤¹¤ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÝÂê¤Ï¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í¸ýÅý·×¤ÎÀìÌç²È¤Ï¡¢25Ç¯1¡Á10·î¤Î¥Ç¡¼¥¿