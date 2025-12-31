¡þÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ 2²óÀï ¿À¸Í¹°ÎÍ³Ø±à 2-1 Á°¶¶°é±Ñ(31Æü¡¢±ºÏÂ¶ð¾ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)Á°²óÂç²ñÍ¥¾¡¤ÎÁ°¶¶°é±Ñ(·²ÇÏ)¤¬¿À¸Í¹°ÎÍ³Ø±à(Ê¼¸Ë)¤ËÇÔ¤ì¡¢½éÀïÇÔÂà¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥·¡¼¥É¹»¤È¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¤Î2²óÀï¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿Á°¶¶°é±Ñ¡£¤·¤«¤·Á°È¾15Ê¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¥­¥Ã¥¯¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¿À¸Í¹°ÎÍ³Ø±à¡¦ÃÓ°í¼ùÁª¼ê¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬DF¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÁ°È¾40Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë