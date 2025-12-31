µþÅÔÂç¾ÞÅµ16Ãå¤Î¥µ¥Ö¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡Ê²´4¡á¾±Ìî¡¢Éã¥¹¥ï¡¼¥ô¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡Ë¤ÏÉðË­¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÇÆü·Ð¿·½ÕÇÕ¡Ê1·î18Æü¡¢µþÅÔ¼Ç2400¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ë¸þ¤«¤¦¡£Æ±ÇÏ¤Ï27Æü¤ËÊüËÒÀè¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥Ò¥ë¥º¡Ê¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ô¡Ë¤«¤é·ªÅì¥È¥ì¥»¥ó¤Ëµ¢±¹¤·¡¢Ä´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£