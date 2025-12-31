¡ÖÀäÂÐ¤Ë³¨¤ò½¬¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÃÎ¿Í¤Èµï¼ò²°¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤­¤Ë¡¢¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î³¨¤òÉÁ¤³¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢ËÍ¤¬°ÇÂÄ¤Á¤·¤¿´¶¤¸¤Î¥É¥é¤¨¤â¤ó¤òÉÁ¤¤¤¿¤é¤¹¤´¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¡£ÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄ¢¤Ë¥Ç¥Ã¥µ¥ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÍî½ñ¤­¤ò¤·¤ÆSNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢º£ÅÙ¤Ï³¨¤Ë¿§¤òÆþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡ØÃ¯¤«ËÍ¤Ë³¨¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡Ù¤Ã¤ÆÈ¾Ê¬¾éÃÌ¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¤é¡¢Â¿ËàÈþ½ÑÂç³Ø¤ÎÀ¾²¬Ê¸É§ÀèÀ¸¤«¤é¡ØÂç»³