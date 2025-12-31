¿À¸Í¹°ÎÍ¤Ï2Âç²ñÁ°¤Ë¤âÁ°¶¶°é±Ñ¤Ë¾¡Íø¤·¤¿Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ï12·î31Æü¤Ë³ÆÃÏ¤Ç2²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢±ºÏÂ¶ð¾ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÂè1»î¹ç¤Ç¤ÏÁ°²óÍ¥¾¡¤ÎÁ°¶¶°é±Ñ¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤¬¿À¸Í¹°ÎÍ¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤Ë1-2¤ÇÇÔ¤ì¤ëÇÈÍð¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¹â¹»Ç¯Âå¤ÎºÇ¹âÊö¥ê¡¼¥°¤Ç¤¢¤ë¹â±ßµÜÇÕU-18¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎEAST¤Ç2°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢DFµ×ÊÝÍÚÌ´(Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹)¡¢MFÃÝ¥ÎÃ«Í¥²ï(¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á)¡¢MF¼ÆÌî²÷¿Î¡ÊFCº£¼£)¤È3¿Í¤ÎJ¥ê¡¼¥°ÆâÄê¼Ô¤òÍÊ¤¹¤ëÁ°¶¶°é±Ñ