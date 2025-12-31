ÇÐÍ¥¤Î¥Ê¥à¥°¥ó¡¦¥ß¥ó¤¬¼ç±é¤¹¤ë´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¥­¥à²ÝÄ¹¤È¥½Íý»ö¡ÁBravo! Your Life¡Á¡Ù¡ÊÁ´20ÏÃ¡Ë¤¬¡¢Ç¯ËöÇ¯»ÏÆÃ½¸¤È¤·¤Æ31Æü¤è¤ê¡ÖKBS World¡×¤Ç°ìµóÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î¥¸¥å¥Î¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡Ø¥­¥à²ÝÄ¹¤È¥½Íý»ö¡ÙÆ±ºî¤Ï¥Ô¥ó¥Ï¥ÍÀìÌç¤Î²ñ·×»Î¤¬¼Ò²ñ¤ÎÉÔ¾òÍý¤ÈÀï¤¤¤Ê¤¬¤é·«¤ê¹­¤²¤ëÄË²÷¥ª¥Õ¥£¥¹¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£ÉÔÀµ¤¬Ì¢±ä¤¹¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤ò¥­¥à²ÝÄ¹¡Ê¥Ê¥à¥°¥ó¡¦¥ß¥ó¡Ë¤¬¥º¥Ð¥Ã¤È²ò·è¡£¥¸¥å¥Î¡Ê2PM¡Ë±é¤¸¤ë¥½Íý»ö¤È