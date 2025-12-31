¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¤«¤é¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ØÅÅ·â°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿GK¥»¥Í¡¦¥é¥á¥ó¥¹¤ÎÂåÍý¿Í¡¢¥Þ¥ë¥¯¡¦¥Õ¥©¥ë¥Ç¥ë¥¹»á¤¬¡ØHet Nieuwsblad¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£Æ±»á¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤Î°ÜÀÒ·à¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤ÎËË¤ò¤Ä¤Í¤ë¤Û¤É¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤½¤Î¾×·â¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥©¥ë¥Ç¥ë¥¹»á¤Ï¥é¥á¥ó¥¹¤¬¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¤ÎU-15¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÂ³¤±¤Æ¤­¤¿¡£°ÜÀÒ´ü¸ÂºÇ½ª