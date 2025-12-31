¥¹¥¿¡¼¥é¥Ã¥¯¥¹¹Ò¶õ¤Ï¡¢Åìµþ/À®ÅÄ¡ÁÂæÃæÀþ¤ò2026Ç¯3·î30Æü¤Ë³«Àß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£·î¡¦¿å¡¦ÌÚ¡¦ÅÚÍË¤Î½µ4±ýÉü¤ò±¿¹Ò¤¹¤ë¡£µ¡ºà¤Ï¥¨¥¢¥Ð¥¹A321neo¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£½êÍ×»þ´Ö¤ÏÅìµþ/À®ÅÄÈ¯¤¬3»þ´Ö40Ê¬¡¢ÂæÃæÈ¯¤¬3»þ´ÖÈ¾¡£翟·ú²ÚºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ï¡¢Åìµþ¤ÏÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¡¢·ÐºÑ¡¢Ê¸²½¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂæÏÑ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¹ñºÝÎ¹¹ÔÀè¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÂæÏÑÃæÉô¤«¤éÅìµþ¤Ø¸þ¤«¤¦¾ì¹ç¡¢Åí±à¤Þ¤ÇËÌ¾å¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢