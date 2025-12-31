¢¡Âè£±£°£´²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢£²²óÀïÆüÂçÆ£Âô¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë£²¡½£°²¬»³³Ø·Ý´Û¡Ê²¬»³¡Ë¡Ê£³£±Æü¡¢£ÕÅù¡¹ÎÏ¡ËÆüÂçÆ£Âô¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤Ï²¬»³³Ø·Ý´Û¡Ê²¬»³¡Ë¤Ë£²¡½£°¤Ç¾¡Íø¤·¡¢£³²óÀï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£Á°È¾¤«¤é¾®µ¤Ì£¤è¤¤¥Ñ¥¹²ó¤·¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò±é½Ð¡£Á°È¾£²£´Ê¬¤Ë¤Ï£Æ£×Í­Àî·¼²ð¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬·èÄêµ¡¤òºî¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¸åÈ¾£±£´Ê¬¡¢Í­Àî¤ÏÌ£Êý¤Î¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤¹¤ë¤È¡¢¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤µ¤ì¡¢£Ð£Ë¤ò³ÍÆÀ¡£¼«¤é¥­¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¡¢Æ±£±£µÊ¬¤Ë¥´