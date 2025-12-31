Ç¯¶â¤¬·î20Ëü±ß¡¢ÃùÃß¤¬500Ëü±ß¤È¤¤¤¦¡¢·è¤·¤Æ¤ª¶â¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢²ÈÄÂ¤¬¼êº¢¤ÊURÄÂÂß½»Âð¤Ø¤Î½»¤ßÂØ¤¨¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£URÄÂÂß½»Âð¤Ë¤ÏÆÈ¼«¤Î¿³ºº´ð½à¤¬¤¢¤ê¡¢Ç¯¶â¼õµë¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢°ìÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤ÐÆþµï¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢URÄÂÂß½»ÂðÆÃÍ­¤Î¡Ö¼ýÆþ´ð½à¡×¤ä¡ÖÃùÃß´ð½à¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ÈÄÂ5Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¸å¤Ë»Ä¤ë·î15Ëü±ß¤Ç¡¢É×ÉØ2¿Í¤¬Êë¤é¤·¤¿¾ì