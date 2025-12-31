ÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ¤«¤é¼«Å¾¼Ö¤Ë¤âÀÄÀÚÉä¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢¸òÄÌ°ãÈ¿¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢È¿Â§¶â¤¬²Ê¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Á°¸å¤Ë»Ò¤É¤â2¿Í¤ò¾è¤»¤¿¾õÂÖ¤ÇÊâÆ»¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¤È¸òÄÌ°ãÈ¿¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢ÀÄÀÚÉä¤ÎÀ©ÅÙ³µÍ×¤äÀ©ÅÙ¾å¤ÎÊâÆ»Áö¹Ô¤Î°·¤ï¤ìÊý¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î¸òÄÌ°ãÈ¿¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£ ÎáÏÂ8Ç¯4·î1Æü¤«¤é¼«Å¾¼Ö¤Ë¤â¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÀÄÀÚÉä¡×¤¬Æ³Æþ ·Ù»ëÄ£¤Ç¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î¸òÄÌ°ãÈ¿¤Î¸¡µó·ï¿ô¤¬Ç¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«