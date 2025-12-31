¡þÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢2²óÀïÎ®ÄÌ·ÐÂçÇð3¡½0ÊÆ»ÒËÌ¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¥Õ¥¯¥¢¥ê¡ËÎ®ÄÌ·ÐÂçÇð¤¬ÊÆ»ÒËÌ¤È¤Î½éÀï¤ËÎ×¤ß¡¢3¡½0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£Á°È¾15Ê¬¡¢GK¤Î¥¯¥ê¥¢¥ß¥¹¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿MF¸ÅÀîÁó¿¿¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÎ®¤·¹þ¤ó¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦¤È¡¢Æ±21Ê¬¤ËºÆ¤Ó¸ÅÀî¤¬¸Ä¿Íµ»¤«¤é¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¡£¸åÈ¾³«»Ï¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿ÅìµþVÆâÄê¤ÎFWÂçÆ£ñ¥ÂÀ¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡¢Æ±5Ê¬¤Ë¼«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿PK¤òº¸¶ù¤Ë·è¤á¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¡£¤½¤Î