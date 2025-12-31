¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¡¦¥Ï¥ï¡¼¥ÉÅê¼êµð¿Í¤Ï31Æü¡¢ÊÆ¹ñ½Ð¿È¤ÇÁ°³ÚÅ·¤Î¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¡¦¥Ï¥ï¡¼¥ÉÅê¼ê¡Ê29¡Ë¡á190¥»¥ó¥Á¡¢95¥­¥í¡¢±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡á¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤Ç¤­¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Ê¤É¤ÇÊÆÂç¥ê¡¼¥°ÄÌ»»4¾¡¤Î¥Ï¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢ÍèÆü1Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿2025Ç¯¤Ï¸Î¾ã¤¬¤Á¤ÇÀèÈ¯¤Ç9»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢5¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.22¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£µð¿Í¤Ç