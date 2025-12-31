²Î¼êÉ¹Àî¤­¤è¤·(48)¤¬¡¢30ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó2025Ç¯ËöÆÃÂç¹æ¡×¡Ê¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£µÙ¶È´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£É¹Àî¤Ï2023Ç¯¤«¤é1Ç¯8¥«·î´Ö¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤¿¡£¥¿¥ì¥ó¥È²ÃÆ£¹À¼¡¡Ê56¡Ë¤Ë¡ÖµÙ¶È¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡£³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¡ÊµÙ»ß¤Î´ü´Ö¡Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡È±é²Î¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¡ÖKIINA¡¥¡×¤È¤·¤Æ¥í¥Ã¥¯¤ä¥Ý¥Ã¥×¥¹¤â²Î¤Ã¤¿