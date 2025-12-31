Íî¸ì²È¤ÎÀÎÀÎÄâÅíÂÀÏº¡Ê¤»¤­¤»¤­¤Æ¤¤ ¤â¤â¤¿¤í¤¦¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢28Æü¸á¸å12»þ30Ê¬¡ØÇÔ·ì¾É¡Ù¤Î¤¿¤á¡¢ÈÄ¶¶¶è¤ÎÄëµþÂç³ØÉÕÂ°ÉÂ±¡¤Ë¤Æ»àµî¤·¤¿¤³¤È¤òÍî¸ì·Ý½Ñ¶¨²ñ¤¬31Æü¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Úë¾Êó¡Û?´óÀÊ¤ÎÇú¾Ð²¦?Íî¸ì²È¡¦ÀÎÀÎÄâÅíÂÀÏº¤µ¤ó¤¬ÇÔ·ì¾É¤Î¤¿¤á»àµîµýÇ¯81¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¿·ºîÍî¸ì¤ÎÌ¾¼ê¤Ç¤·¤¿¡×Íî¸ì·Ý½Ñ¶¨²ñ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢¡Úë¾Êó¡ÛÀÎÀÎÄâÅíÂÀÏº¤Èµ­ºÜ¤µ¤ì¡¢¡ÖÎáÏÂ7Ç¯12·î28Æü(Æü)¸á¸å12»þ30Ê¬