¥­¥ê¥ó¥Óー¥ë¤Î¸ø¼°X¤Ë¤Æ¡¢ÏÂÁõ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿ÌÜ¹õÏ¡¡ÊSnow Man¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¥°¥é¥¹¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ú²èÁü¡ÛÏÂÁõ¤â»÷¹ç¤¦ÌÜ¹õÏ¡¡ÊÁ´3Ëç¡Ë ¢£ÏÂÁõ»Ñ¤Ç¥Óー¥ë¥°¥é¥¹¤ò·Ç¤²¤ëÌÜ¹õÏ¡ ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§Ì£¤ÎÏÂÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÌÜ¹õ¤¬¡¢¥Óー¥ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¥°¥é¥¹¤ò¼ê¤Ë¤³¤Á¤é¤ØÈù¾Ð¤ß¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ ÏÂÁõ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃ¼Àµ¤µ¤È¡¢¥Óー¥ë¤ò·Ç¤²¤ë¥é¥Õ¤Ê»ÅÁð¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¾åÉÊ¤µ