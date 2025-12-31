¢£¡ØÂè9²ó ¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ë¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¿·¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖVOKSY DAYS¡Ê¥ô¥©¥¯¥·¥£¡¦¥Ç¥¤¥º)¡×¤¬¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢½é¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖVOKSY DAYS¡×°µ´¬¤Î½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡ÖVOKSY DAYS¡×¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ç²£ÉÍÎ®À±¤¬±é¤¸¤¿½Ó²ð¤ÎÀÄÇ¯´ü¤ò±é¤¸¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±Û»³·ÉÃ£¡¢7¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦Ä¹Ìî