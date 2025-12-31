¡þRIZIN»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤¬31Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÊÒÈ©Ã¦¤®»Ñ¤Îºç¸¶¿®¹ÔCEO¤Ë¤è¤ë³«ËëÀë¸À¤ÇÂç²ñ¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÏRIZIN´úÍÈ¤²10¼þÇ¯¡£5·î¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖRIZINÃËº×¤ê¡×¡¢7·î¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÄ¶RIZIN.4¿¿²Æ¤Î·ö²Þº×¤ê¡×¤È¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤¬