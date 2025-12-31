¡Ú¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¡áÂç·îÈþ²Â¡ÛÆîÊÆ¥Ú¥ë¡¼¤ÎÀ¤³¦°ä»º¡¦¥Þ¥Á¥å¥Ô¥Á¥å¤Ë¸þ¤«¤¦Å´Æ»Ï©Àþ¤Ç£³£°Æü¡¢Îó¼ÖÆ±»Î¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¡¢±¿Å¾¼ê£±¿Í¤¬»àË´¡¢´Ñ¸÷µÒ¤é£³£°¿Í°Ê¾å¤¬Éé½ý¤·¤¿¡£ÃÏ¸µÅö¶É¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢±¿Å¾¼ê¤ÎÃËÀ­¡Ê£¶£±¡Ë¡£¾èµÒ¤Î¤¦¤Á£²¿Í¤Ï½Å½ý¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ºß¥Ú¥ë¡¼ÆüËÜÂç»È´Û¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤ÇÆüËÜ¿Í£²¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌ¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£