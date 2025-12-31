¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡Ë£³£±Æü¸áÁ°£¹»þ£±£µÊ¬¤´¤í¡¢£Ê£ÒÅì³¤Æ»ÀþÀîºê¨¡²£ÉÍ´Ö¤òÁö¹ÔÃæ¤Î¿¼Ã«È¯Ç®³¤¹Ô¤­²¼¤êÉáÄÌÅÅ¼Ö¡Ê£±£µÎ¾ÊÔÀ®¡Ë¤Ç¡¢¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤«¤éÇò¤¤±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢£Ê£Ò²£ÉÍ±Ø¤Î±Ø°÷¤«¤é£±£±£¹ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÅÅ¼Ö¤ÏÆ±±Ø¤ÇÄä»ß¤·¡¢±Ø°÷¤¬¾Ã²Ð¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²£ÉÍ»Ô¾ÃËÉ¶É¤ä£Ê£ÒÅìÆüËÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾èµÒ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤«¤é±ì¤¬¾å¤¬¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿ÊÌ¤Î¾èµÒ¤¬¡¢¼ÖÆâ¤ÎÈó¾ïÄÌÊó¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¾èÌ³