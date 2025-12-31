¥·¡¼¥ë¸ò´¹¤Î¥Ö¡¼¥à¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ëÃæ¡¢¡Ö¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥É¥í¥Ã¥×¥·¡¼¥ë¡×¤è¤ê¡¢¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¡Ö¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥É¥í¥Ã¥×¥·¡¼¥ëmini¡×(550±ß)¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥É¥í¥Ã¥×¥·¡¼¥ë¸ø¼°X(@bonbon_drop)¤è¤ê¡¢1·î10ÆüÁ°¸å¤Ë³ÆÅ¹¤Ë½ç¼¡Æþ²ÙÍ½Äê¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤ÏÃêÁªÈÎÇä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¤ªÃÎ¤é¤»¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£🎀 NEW¥Ç¥¶¥¤¥ó 🎀Âç¿Íµ¤✨